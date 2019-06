La carta viral de una niña que defiende a su hermano con autismo después de que una compañera le llamara "raro"

Al enterarse de que las burlas de los compañeros de clase de su hermano mayor, con autismo, Lex Camilleri no podía permanecer de brazos cruzados. La pequeña escribió una carta a la escuela pidiendo que los estudiantes aprendan cómo es esta discapacidad.

Lex Camilleri envió la carta al consejo de estudiantes del colegio y más tarde la leyó en voz alta en su clase, para explicar lo que significa ser autista. La madre de Lex, Sophie, se enteró del tema a través de un profesor y decidió publicar en su página de Facebook la nota, que se ha vuelto viral.

"El lunes me sentí muy triste porque una chica de mi clase me dijo que mi hermano era raro. Mi hermano tiene autismo y no es extraño. Me gustaría que pudiéramos aprender sobre todas las discapacidades en las escuelas para que todo el mundo entiende que algunas personas son diferentes, pero todos deben ser tratados así", escribía la pequeña.

La madre afirma en una entrevista recogida por ABC News que está "muy orgullosa" de cómo su hija ha manejado la situación. "Frank es mayor que ella por lo que siempre ha vivido con esto. Ella sólo conoce el autismo por lo que no lo ve tan diferente", añade Sophie.