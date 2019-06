La triste carta de una madre que abandona a su hijo en mitad de la calle: "Mi mamá no puede cuidarme"

Un bebé de pocos días fue encontrado dentro de una caja en la localidad de Merlo en Buenos Aires (Argentina). El bebé fue encontrado por un grupo de jóvenes y al lado había una carta escrita por su madre.

La carta comenzaba diciendo: "Me llamo Mateo. Nací el martes a las 20:35. Mi mamá me dejó acá porque no puede cuidarme". En la misiva se pide que no intenten contactar con el padre porque "todavía no lo sabe".

Según publica el medio argentino 'La Republica', el bebé estaba ataviado con una manta y un gorro azul de lana y se encontraba "morado" a causa del frío.

Los jóvenes avisaron a los servicios de emergencia e incluso recurrieron a una mujer para que amamantara al recién nacido.

