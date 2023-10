Las capas que hacen invisibles a los soldados ucranianos

Mijailo Fedórov, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, ha presentado una capa de camuflaje hecha con materiales especiales para el calor. Esto hará que los soldados del país invadido no puedan ser reconocidos en la oscuridad por las cámaras térmicas. Es un diseño compacto, ligero y nada inflamable, y en cuanto a su peso, 2,5 kilos. Ha sido diseñado por Brave1, una iniciativa que se ha puesto en marcha para fomentar las innovaciones en el sector de defensa.

El ejército de Zelenski ya puede utilizar esta prenda, que además de ser ligera es impermeable al agua, es decir, les protege tanto de las altas temperaturas como de la humedad.

El Ministerio de Transformación Digital de Ucrania ha difundido imágenes que muestran su efectividad. Mijailo Fedórov ha afirmado que "estos impermeables protegerán a nuestros soldados de las cámaras termográficas rusas y de los drones equipados con cámaras termográficas, bloqueando la radiación térmica".

Mientras tanto, en el campo de batalla continúan los combates. Jarkov ha sido atacado de nuevo cuando todavía estaban retirando los cuerpos sin vida del día anterior. Esta vez, entre las víctimas se encuentra un niño de 10 años que yacía entre los escombros.

Entre los heridos hay 16 personas, una es un bebé de tan solo 11 meses. Un ataque exclusivamente contra civiles. Las infraestructuras están muy dañadas y pese a que los trabajadores intentan repararlas no lo tienen fácil. "En cuanto a las reparaciones, hemos restaurado una gran parte de lo que estaba dañado. Tenemos varios bloques que no estarán listos para el comienzo del invierno porque estaban muy dañados. Hasta el próximo año no lograremos restaurarlos", afirma el director de una empresa de electricidad ucraniana para la agencia Reuters.