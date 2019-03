Cañete sabrá la próxima semana si aprueba su examen en la Eurocámara

Los grupos políticos de la Eurocámara han decidido aplazar hasta la semana que viene la votación sobre la idoneidad del exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete para convertirse en el próximo comisario de Energía y Cambio Climático con el fin de examinar de nuevo su declaración de intereses económicos, tras las dudas que suscitó durante su audiencia por posibles conflictos de interés. La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento volverá a analizar probablemente el lunes la declaración de intereses que Cañete presentó como comisario designado.

Allí le representará el eurodiputado del PP Luis de Grandes. A priori, el ex ministro de Agricultura no tiene previsto aportar aclaraciones adicionales, como piden los socialistas, ni comparecerá él mismo, según fuentes populares, que sostienen que la declaración es "muy completa y clara". En ella se recoge la venta de las acciones que Cañete tenía en las petroleras Petrologis y Ducar, así como su cargo de presidente del Comité Electoral Nacional del PP durante los años 2008-2011, por el que "no cobraba un sueldo, cobraba gastos de representación", según dijo ante la Eurocámara.

El ex ministro de Agricultura negó conflictos de interés porque ni su mujer ni su hijo tienen acciones o cargos en estas empresas, pero eludió dar explicaciones sobre su cuñado, pese a las reiteradas preguntas de los eurodiputados.

Una vez revisada de nuevo la declaración, las comisiones de Industria y de Medio Ambiente, las que examinaron a Cañete, votarán si lo aprueban o no, probablemente el martes. Aunque normalmente son los representantes de los grupos políticos los que pactan la evaluación de los candidatos a comisarios, en este caso Izquierda Unitaria, Verdes y el grupo de los euroescépticos han pedido que voten todos los parlamentarios.

El presidente electo de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha dicho que mantiene su confianza en Cañete tras la audiencia ante la Eurocámara. "Todos los candidatos han demostrado hasta ahora sobradamente su competencia y compromiso europeo, incluido el señor Cañete", ha sostenido su portavoz, Mina Andreeva, en rueda de prensa.

Cañete no es el único candidato que ha tropezado en las audiciones de la Eurocámara. El británico Jonathan Hill, designado para la cartera de Servicios Financieros, deberá repetir su examen la semana que viene porque sus respuestas no han convencido a los parlamentarios de que tenga un conocimiento suficiente sobre el contenido de su cartera.

La Eurocámara ha aplazado también hasta la semana que viene la confirmación de la candidata checa, la liberal Vera Jourová, para la cartera de Justicia; y del húngaro, el conservador Tibor Navracsics, comisario designado de Educación, Cultura y Ciudadanía. Los populares europeos han expresado además su rechazo a que el ex ministro de Finanzas francés, Pierre Moscovici, se convierta en comisario de Asuntos Económicos.

El futuro de estos comisarios dependerá de si se mantiene el pacto de estabilidad parlamentaria entre populares, socialistas y liberales, lo que haría poco probable que caiga ningún candidato, o algún grupo decide romperlo.