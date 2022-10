Cae por error un misil de Corea del Sur en una de sus bases militares en la respuesta contra el Norte

Estados Unidos y Corea del Sur han respondido con contundencia al misil disparado ayer por Corea del Norte y que sobrevoló Japón. Sin embargo, esa respuesta ha tenido un grave fallo que podría haber comprometido la propia seguridad del sur. En uno de los disparos efectuados, el misil ha caído en una base militar al norte del país.

En concreto, Corea del Sur ha disparado un misil Hyunmoo-2 desde una base aérea situada a unos 170 kilómetros de la capital Seúl. No obstante, el misil lanzado realizó un recorrido inusual y cayó dentro de la propia base militar. Ni el ejército ni el gobierno surcoreano han informado del accidente hasta 12 horas después y han sido imágenes de residentes las que han grabado un gran incendio en la base.

La agencia Yonhap afirma que no se han producido víctimas ni heridos. Al parecer, el incidente se ha saldado con el combustible del misil ardiendo, pero la carga útil del mismo no ha llegado a estallar. A pesar de que se ha informado del error y de la trayectoria "anormal" del proyectil, no se ha especificado de qué tipo era.

El tipo de misil no se ha confirmado de manera oficial, pero todo apunta a que se ha tratado de un proyectil Hyunmoo que posee combustible sólido y un alcance de 800 kilómetros. Corea del Sur ha pedido perdón por el miedo que pasaron los vecinos al ver la explosión.

La respuesta de Corea del Sur y Estados Unidos

Esta madrugada, en respuesta al misil lanzado por Corea del Norte, Estados Unidos y Corea del Sur, ambos aliados, han respondido con el lanzamiento de 2 misiles cada uno del sistema ATACMS hacia el mar de Japón. Antes, realizaron un entrenamiento conjunto en el que un caza surcoreano F-15K disparó dos bombas de precisión de munición de ataque directo conjunto en un campo de tiro.

Ambos países han mostrado su preocupación ya que el lanzamiento del régimen norcoreano parece ser el preámbulo de una nueva prueba nuclear por parte del país. Debido a esto, Estados Unidos ha pedido que se reúna el Consejo de Seguridad de la ONU y ha desplegado un portaaviones en Corea del Sur, un movimiento muy inusual.

John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, ha asegurado que el ensayo conjunto se ha realizado para mostrar que tienen "las capacidades militares listas para responder a las provocaciones del Norte".