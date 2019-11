Buscan hogar para un perro que nació con una cola entre sus ojos en Missouri

Le llaman el "perro unicornio".y nació en Missouri, en Estados Unidos, con una segunda cola que crece entre sus ojos.

Fue abandonado en la calle y rescatado por una protectora de animales que, diez meses después, sigue cuidando de él.

Su singular apéndice no está conectado a ningún órgano, no tiene movimiento y, de momento, no amenaza su salud.