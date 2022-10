En busca y captura la periodista que irrumpió en directo para protestar contra la guerra en Ucrania

Después de convertirse en uno de los símbolos contra la guerra en Ucrania tras irrumpir en directo en el informativo del Canal 1 de Rusia sujetando un cartel contra la invasión rusa, la periodista Marina Ovsyannikova vuelve a ser noticia. Tras varias multas y una orden de arresto domiciliario, el Kremlin la ha declarado en busca y captura por haber violado los términos de su arresto domiciliario.

Entre los numerosos problemas con los que ha tenido que lidiar se encuentran una multa de 30.000 rublos (256 euros) por su irrupción y otra de 50.000 (860 euros) por asegurar que la 'operación militar especial' era "un crimen horrible". También estuvo detenida durante horas por las autoridades rusas en julio por protestar en solitario cerca del Kremlin con una pancarta que volvía a denunciar la guerra en Ucrania.

Ahora, en la página web del Ministerio del Interior ruso aparece Ovsyannikova inscrita en la base de datos de personas en busca y captura. La periodista tuvo que salir de Rusia y aterrizar en Alemania para seguir protestando contra la invasión rusa, aunque posteriormente regresó a su país de origen. El Tribunal Bassmanni de Moscú decretó en agosto su arresto domiciliario hasta el 9 de octubre. El exmarido de Ovsyannikova declaró el sábado que Marina se escapó del arresto junto a su hija.

"No a la guerra"

En mayo, tras unas semanas del inicio de la guerra en Ucrania y al grito de "¡No a la guerra!", la periodista Marina Ovsyannikova, pidió en directo el alto el fuego porque "lo que está pasando en Ucrania es un crimen y Rusia es el agresor". Protesto con un cartel en el que se podía leer: "Detengan la guerra. No creas propaganda, te están mintiendo". Lo hizo mientras el programa se estaba retransmitiendo en directo y mientras la presentadora daba paso a una noticia.

Lamentó haber trabajado para el régimen ruso: "Desafortunadamente, a lo largo de los últimos años he trabajado para 'Channel One'. He hecho propaganda del Kremlin y estoy muy avergonzada por ello, por haber permitido a la gente mentir desde las pantallas de televisión y que el pueblo ruso haya sido zombificado", matizó.