Bruselas dice no tener constancia de la petición de ayuda por parte de España tras la tragedia de Ceuta

La Comisión Europea ha negado haber recibido petición formal por parte de las autoridades españolas para hacer frente a la presión migratoria en Ceuta y Melilla, al tiempo que ha reiterado que pedirá explicaciones a España por el uso de balas de goma por parte de la Guardia Civil la semana pasada para evitar que inmigrantes irregulares llegaran a nado a Ceuta desde Marruecos.

"Por lo que yo sé, no (ha habido petición de ayuda)", ha declarado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario en materia de Interior, Michele Cercone, al ser preguntado por si el Gobierno ha solicitado apoyo a la Unión Europea. Cercone no ha querido hacer más comentarios sobre esta posibilidad porque, ha dicho, Bruselas "no comenta comentarios de políticos nacionales" y porque "este tipo de procedimientos no se hacen a través de los medios". Tampoco ha querido aclarar qué tipo de recursos o instrumentos ofrece la Unión Europea a los Estados miembros con fuerte presión migratoria.

La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, adelantó el pasado viernes que pedirá explicaciones a España por lo sucedido en Ceuta y se mostró "muy preocupada" por el uso de pelotas de goma para frenar la entrada a nado de inmigrantes a suelo español.

Cercone ha aclarado que el Ejecutivo comunitario "no ha abierto ninguna investigación" relacionada al paso de inmigrantes irregulares a España, porque "no hay razón para ello", pero ha indicado que los servicios de la comisaria han pedido "explicaciones sobre los hechos" ocurridos en Ceuta. La Comisión Europea "está en contacto con todos los Estados miembros sobre cuestiones relacionadas con la inmigración", ha añadido.

Con todo, el portavoz ha considerado "prematuro" hablar sobre las consecuencias que pueda tener la petición de explicaciones al Gobierno español. "Este tipo de peticiones de información nunca son públicas, ni se hacen a través de los medios de comunicación, sino a través de contactos formales con las autoridades de los países interesados, y así será en este caso", ha zanjado Cercone.

En cuanto al número de inmigrantes que tratan de cruzar de manera irregular los controles fronterizos españoles desde Marruecos, el Ejecutivo comunitario no cuenta con cifras específicas sobre ese punto geográfico, ha dicho el portavoz.