El 'brexit' podría retrasarse un año, hasta finales de 2019

El Reino Unido podría permanecer en la UE hasta "final de 2019", casi un año más tarde de lo previsto por el Gobierno británico, según informa este domingo 'The Sunday Times'.

El Ejecutivo de la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, se prepara para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo legal de dos años para acordar con Bruselas los términos de este divorcio.

El Ejecutivo de Londres ha indicado públicamente que no tiene intención de lanzar ese proceso hasta finales de este año o principios de 2017, lo que fijaría la fecha del 'brexit' para principios de 2019. No obstante, 'The Sunday Times' asegura que algunos ministros en puestos clave han comunicado a miembros de la City de Londres que no estarán listos para iniciar esas conversaciones en las fechas previstas.

Entre otros, el dominical alude a dificultades en el departamento del 'brexit', una unidad creada por May para conducir las negociaciones con Bruselas y que está bajo el control del euroescéptico David Davis. Este departamento lo completa Liam Fox, el ministro de Comercio Internacional, quien tiene la tarea de encontrar socios comerciales globales para su país tras la salida del Reino Unido de la UE, y el titular de Asuntos Exteriores, Boris Johnson.

'The Times' también asegura que Londres podría retrasar la activación del artículo 50 hasta conocer el resultado de las elecciones generales previstas el próximo mayo en Francia y en septiembre de 2017 en Alemania. "No se puede negociar cuando no se sabe con quién se va a negociar", explica una fuente de la City a este medio.

La posibilidad de que el 'brexit' se retrase más de lo previsto podría "enfadar" al "ala dura" de los "diputados conservadores euroescépticos" y a parte del electorado que votó a favor de la salida de la UE en el referéndum del pasado 23 de junio, apunta el dominical.

El eurodiputado Nigel Farage, exlíder del eurófobo partido UKIP, ha asegurado de que la falta de progresos podría paralizar la toma de decisiones en materia de inmigración, una de las cuestiones clave para que el electorado británico dijera "no" a la UE en la consulta. Farage sostiene que existe un "peligro real" de que miles de jóvenes se radicalicen y se unan a organizaciones extremistas si entienden que el Gobierno ignora la decisión tomada en las urnas.

Un portavoz de la primera ministra ha recordado que May ha "dejado claro" que la "prioridad de su Gobierno" es respetar la decisión adoptada por el electorado y asegurar que el "brexit es un éxito".