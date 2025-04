Borrell insta a Europa a involucrase más en la búsqueda de una solución para Oriente Medio

El que fue Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea ha lamentado esta mañana la falta de protagonismo de la Unión Europea en el conflicto de Gaza y ha pedido una mayor participación en los esfuerzos de paz. En este sentido, ha instado a Europa a que se involucre más en la búsqueda de una solución para Oriente Medio. "Hoy no somos relevantes", aseguró Borell, añadiendo que actualmente es Estados Unidos quien lidera los intentos de negociación entre Israel y Palestina, aunque, a su juicio, lo hace sobre unas bases muy difíciles de aceptar.

Retos para la comunidad internacional

En la apertura de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. The future of the Middle East', celebrada este sábado en el Palau de Pedralbes, en Barcelona, y en este encuentro que reúne a expertos internacionales para debatir sobre el futuro de la región y los retos para la comunidad internacional, el exdiplomático ha lamentado que la situación en Gaza haya desaparecido de las portadas, eclipsada por el protagonismo de Donald Trump y sus movimientos políticos.

En este sentido, Josep Borell ha mostrado sus quejas por el olvido de la guerra porque, considera, "sigue representando un foco activo de sufrimiento y tensión".

Además, ha criticado la propuesta de Donald Trump, que ha planteado la expulsión de los palestinos de Gaza. "No podemos asumir que no hay solución posible o que los palestinos deben elegir entre vivir o morir", ha señalado.

Más de un siglo

El ex Alto Representante de la UE también alertó del riesgo de adoptar una visión resignada frente a un conflicto de más de un siglo de duración, marcado por disputas territoriales y distinciones religiosas.

La jornada, organizada por el Cidob, contó también con la participación del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El evento será clausurado por el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el director del Cidob, Pol Morillas.

