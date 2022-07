Borrell espera un acuerdo esta semana para desbloquear las exportaciones de cereal de Ucrania

El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, este lunes ha confirmado, según informa Europa Press, que se cierra el acuerdo para desbloquear las exportaciones desde puertos ucranianos de las producciones de cereal atrapado en el país por la guerra de Rusia y Ucrania.

"Estamos haciendo todo lo posible para transportar el grano por otras vías, a través de las rutas solidarias, de Rumanía, Bulgaria, el mar Negro, pero no es suficiente", ha declarado Borrell a la prensa. A lo que añadía que no espera y no cree haber esperanza para que esta semana "sea posible llegar a un acuerdo para desbloquear Odessa y otros puertos ucranianos".

Por su parte, los negociadores de Rusia, Ucrania, Turquía y Naciones Unidas confirmaron la semana pasada un primer entendimiento sobre esos "detalles técnicos" y sobre la creación de un cetro de coordinación con el que garantizar la seguridad de rutas en el mar Negro, no obstante el acuerdo se concreta esta semana.

"Depende la vida de miles, más que miles decenas de miles, de personas", por este motivo el jefe de la diplomacia europea ha pedido que las conversaciones no se entiendan como un "juego diplomático" sino como algo más, ha determinado ese algo más como un asunto de "vida o muerte".

Además, Borrell argumenta que Rusia tiene que desbloquear y permitir la exportación del grano de Ucrania. Añade que Putin usa la "cuidad como arma, sin ningún tipo de consideración por la vida de los seres humanos" ha remarcado el Alto Representante europeo.

Los menos optimistas como Alemania han declarado que "los que todavía creen en la palabra de Putin, también pueden creer e Papá Noel o en el conejo de Pascua".