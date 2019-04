Bob Dylan se enfada con uno de sus fans por intentar grabar su tropiezo: "Podemos cansar o podemos posar"

El cantante Bob Dylan intenta tener una política estricta durante sus conciertos acerca de que el público no tome fotos con su móviles, lo cual es un tanto difícil en esta época en la que todo el mundo dispone de un dispositivo con cámara. En su último concierto en Viena, este martes, tuvo un incidente con uno de los espectadores.

El artista estaba interpretando una de sus canciones cuando se tropezó con un monitor de guitarra y perdió el equilibro. Finalmente lo recuperó, no llegó a caer al suelo y así continuó cantando.

Rara vez se escucha a Dylan hablar en sus conciertos a no ser que sea al inicio del concierto para presentar al grupo. Sin embargo, tras finalizar la canción 'Blowin in the wind' advertió a la audiencia: "Toma fotos o no tomes fotos. Podemos cantar o podemos posar". La banda termino el espectáculo con una versión instrumental de "Just Like Tom Thumb's Blues" que viene siendo la canción de cierre durante toda su gira.