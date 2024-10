Biden se refiere a los seguidores de Trump como "basura" y aunque luego matiza, eclipsa el gran mitin de Harris

Kamala Harris presentó dos visiones contrapuestas: la de su rival, Donald Trump, del que dijo que es un "tirano mezquino" que está "obsesionado con la venganza y consumido por los agravios", y la suya, "una presidenta para todos los estadounidenses". En un discurso de media hora, Harris pidió “pasar la página” del trumpismo para evitar el “caos” y, en un país dividido y polarizado, reiteró su mensaje de unidad durante un mitin en el que lo más novedoso fue en realidad el escenario. refiriéndose al discurso previo al asalto al Capitolio, Harris dijo que Donald Trump "estuvo en este mismo lugar hace casi cuatro años y envió una turba armada para anular la voluntad del pueblo". Trump tiene una "lista de enemigos... Yo asumiría el poder con una lista de cosas por hacer".

“La única basura que veo flotando por ahí es la de sus partidarios”

El mitin de Harris, que congregó a 75.000 personas, quedó en parte eclipsado por las palabras poco oportunas del aún presidente Joe Biden. En alusión al humorista que en el mitin de Trump en el Madison Square Garden neoyorquino se refirió a Puerto Rico como "una isla flotante de basura", Biden dijo que “La única basura que veo flotando por ahí es la de sus partidarios”. Los republicanos se lo han tomado como una ofensa que pretenden utilizar como baza electoral, aunque Biden asegura que sólo se refería a la retórica "de odio" utilizada por el humorista . Los republicanos acusan de Biden de llamar “basura” a los seguidores de Trump, mientras el presidente matizó en una red social que aludía sólo a su retórica.

Trump dice ahora que ama a los latinos más que a nadie en el mundo

Por su parte, el candidato republicano Donald Trump trata de apagar el incendio con proclamas exageradas sobre su amor a Puerto Rico. Trump ha dicho que Biden no sabe lo que dice. El comentario de Biden ha dado alas a los de Trump, que no sabían como resolver el embrollo tras el comentario del humorista. Trump lo hacía a su estilo, sin pedir disculpas. En un mitin en Allentown, localidad de Pensilvania ( el "estado bisagra" con más votos electorales) que cuanta con un tercio de población de origen puertorriqueño, Trump afirmó que "ama" a los latinos más que nadie en el mundo y criticó agriamente al todavía presidente: "Biden realmente no sabe lo que dijo. Es algo terrible, terrible, pero no tiene idea. Pagará por ello".

