Barack Obama recorre los estados clave en apoyo a Kamala Harris y rapea "Lose Yourself" con Eminem

La expectación era grande. Ver a Barack Obama en uno de los estados claves del cinturón azul, Detroit, haciendo campaña por la vicepresidenta Kamala Harris pero sobre todo siendo presentado por gran estrella local: el rapero Eminem, ganador de trece Grammys y un Oscar.

Y fue una estrofa de la canción por la que se llevó la estatuilla dorada en 2003, la que Obama se atrevió a rapear una vez llegó al atril.

Obama: "es necesario ir a votar"

“Sabes, he participado en muchos mítines, así que no suelo ponerme nervioso, pero me sentía un poco así después de Eminem. Y noté que mis palmas estaban sudorosas, mis rodillas débiles, mis brazos pesados, ya había vómito en su suéter, los espaguetis de mamá. Estoy nervioso, pero en la superficie, parezco tranquilo y listo para lanzar bombas, pero sigo olvidándome de ello” dijo el expresidente ante un público entregado.

Obama ha insistido en que será necesario salir a votar ya que los resultados van a ser "apretados". Eminem también ha animado a los estadounidenses a votar por Harris "De cara a estas elecciones, la atención se centrará en nosotros más que nunca y creo que es importante hacer oír nuestra voz, así que animo a todo el mundo a que salga a votar, por favor", ha dicho rapero desde el escenario.

Mïtines de Obama en los estados clave

La aparición de Obama y Eminem no es casual, ocurre pocos días antes de que comiencen las votaciones anticipadas en Michigan y después de que Obama haya dado mítines en dos de los estados clave del cinturón azul, Wisconsin y Míchigan.

Obama sobre Trump: "no es apto para el puesto"

Obama insistió en que Trump no es apto para el puesto y tirando de ironía recordó el evento en el que Trump estuvo bailando más de 30 minutos mientras los médicos atendían varias emergencias médicas entre los asistentes.

“Si tu abuelo estuviera actuando de esta forma, estarías preocupado”, dijo Obama. “Esta es una persona que quiere poder absoluto. No necesitamos averiguar cómo se vería un Donald Trump más viejo y loco y sin contrapesos. Estados Unidos está listo para dar vuelta a la página”.

