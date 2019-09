Una azafata de vuelo ha explicado por qué hay que evitar pedir café o té en los aviones. Jamila Hardwick asegura que pedir bebidas calientes en un vuelo es una mala idea. "Es posible que desee pensar en otra cosa que no sea café o té... Lo que pasa con el café y el té, las tuberías rara vez se limpian", dijo la azafata a Inside Edition .

Se ha indicado que solo se requiere que las aerolíneas desinfecten y limpien los tanques de agua en sus aviones cuatro veces al año, lo que significa que es imposible saber si el agua que ofrecen puede estar estancada. De hecho, una azafata le dijo previamente a Business Insider en febrero de 2017: "Las azafatas no beberán agua caliente en el avión. No beberán café y no beberán té".

Durante el vuelo, el agua utilizada para bebidas calientes proviene del grifo. Una muestra de 2004 de 158 aviones de la EPA mostró que el 13% de las aeronaves probadas resultaron positivas en la bacteria E. coli en el agua, y un estudio adicional mostró que uno de cada ocho aviones no alcanzó los estándares de seguridad en el agua.