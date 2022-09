Así es el momento en el que un niño ruso despide entre lágrimas a su padre, reclutado para la guerra en Ucrania

Desde el anuncio este miércoles por parte de Putin de una "movilización parcial militar", cada vez son más los ciudadanos rusos que están siendo reclutados para intentar poner fin a la contraofensiva de Ucrania que ha hecho retroceder a las tropas del Ejército ruso más de 6.000 kilómetros en las últimas semanas.

En una Rusia en la que las calles se llenan de manifestaciones y en la que el número de rusos que huyen del país aumenta cada día (alrededor de 11.000, según el diario Corriere de la Sera), se producen duras imágenes como esta en la que se puede oír a un niño, a lágrima viva, despidiéndose de su padre, uno de los miles hombres que están siendo reclutados para ir a las filas y se dirige hacia el autobús. La mayoría de ellos pertenecen a las zonas más pobres de Rusia, como Siberia, donde es más fácil captarlos.

Muchos intentan huir por diferentes medios, como coches o aviones, pero las autoridades les impiden viajar: deben servir al país en la guerra iniciada el pasado 24 de febrero con la invasión de las tropas rusas. Muchos, jóvenes, otros tantos, profesores. Putin había asegurado que solamente serían enviados a las filas a personas que formasen parte de la reserva y estuviesen capacitadas. Sin embargo, sus palabras distan de la realidad. Los jóvenes escoltados por la policía caminan hacia autobuses desde la universidad. Los profesores también, aunque ninguno de ellos tengan preparación militar.

"Nunca he servido en el ejército. Nunca he tenido profesiones militares. Nunca he recibido entrenamiento militar y nunca he estado en la reserva", explica un universitario que ha sido obligado a separarse de su familia para intentar frenar al Ejército de Ucrania.

La UE debate sobre la entrada de rusos

Mientras tanto, miles de personas intentan dejar atrás Rusia y poner rumbo a otros destinos como Estambul, donde no tienen que presentar el visado.

En Europa, sin embargo, los países miembros de la UE han abierto un debate sobre si se debe acoger a los rusos que escapan de la guerra: algunos países como Alemania están a favor de dar asilo, mientras que otros como Finlandia, Polonia, República Checa y las repúblicas bálticas.

Justo esta semana, Bruselas había limitado la entrada de ciudadanos rusos, aunque a estas horas la Comisión Europea no descarta revocar esa orden y ofrecerle asilo.