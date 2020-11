Así fue la victoria de Trump y la derrota de Hillary en 5 tuits

Eran las 2:40 del 9 de noviembre en la costa Este de Estados Unidos cuando las grandes cadenas de televisión anunciaron que Donald Trump había ganado en Pensilvania y Wisconsin, ambos pro Hillary Clinton según las encuestas que hasta el último momento reflejaban la victoria de la candidata demócrata.

A medida que se iban conociendo datos, el mapa electoral de Estados Unidos se iba tiñendo de rojo republicano. El paseo triunfal del candidato republicano era cada vez más evidente.

Florida, el estado "swing" que se rindió a Trump

Donald Trump logró 304 votos electorales frente a los 227 de Hillary Clinton. Era la paradoja del complejo sistema estadounidense; Clinton había perdido a pesar de lograr tres millones más de votos que Trump.

Cada sorpresa de la noche era un golpe directo a la candidatura de Hillary. Unos de los dos principales estados bisagra, los llamados "swing", se rendía ante Trump. Florida era republicana.

Las cartas se iban derrumbando hacia el lado de Trump, también Ohio -el otro estado swing importante- y los estados industriales de los grandes lagos como Michigan, Pensilvania o Wisconsin. El país empezaba a creerse que Obama no daría el relevo a Clinton. El primer presidente afroamericano no iba a ceder el testigo a la primera mujer presidenta. En Twitter Hillary publicaba un mensaje que sonaba a derrota: "Este equipo tiene mucho de lo que estar orgulloso. Ocurra lo que ocurra esta noche, gracias por todo"

El ambiente iba cambiando y los demócratas parecían encajar lo inevitable. La alegría se esfumaba en el cuartel general de Hillary. Bastaba asomarse para ver la seriedad en sus rostros. Como decía el corresponsal de Antena 3 Noticias, no parecía que hubiera nada que celebrar.

Donald Trump se supo ganador y, en contra de lo habitual, envió un tuit en tono algo más moderado a los habituales. Incluso parecía un llamamiento a la unidad: "Qué noche tan importante. Los hombres y mujeres olvidados no volverán a caer en el olvido de nuevo. Estaremos todos unidos como nunca.

Donald Trump no ganó en ninguna ciudad de más de un millón de habitantes. Quedaba claro que las grandes ciudades no eran el reflejo de todo Estados Unidos. Los estadounidenses habían dado la espalda a los políticos y habían decidido probar suerte con el millonario que decía frases sin filtro y prometía que "América sería lo primero". El país quedaba dividido en dos y mientras la euforia se reflejaba en cadenas como Fox News en otras como CNN o NBC trataban de digerir lo ocurrido. Uno de los mensajes más llamativos fue el de Rachel Maddow: "Estáis despiertos, por cierto, no estáis teniendo una terrible pesadilla, no estáis muertos y habéis ido al infierno. Esta es vuestra vida ahora, esta ha sido vuestra elección, así somos, este es nuestro país, es real".