Arnold Schwarzenegger estaría dispuesto a presentarse como presidente de Estados Unidos: "Lo haría sin pensarlo"

El actor Arnold Schwarzenegger no ha dudado en afirmar que le gustaría presentarse como candidato para ser el próximo presidente de Estados Unidos. Así lo ha indicado en una entrevista al podcast 'Who's Talking', de la CNN.

"Absolutamente", respondió a si le gustaría presentarse a las elecciones de Estados Unidos de 2024. "Ponme dentro porque, mira, lo haría sin pensarlo. Veo tan claro cómo podría ganar esa elección", subraya. Schwarzenegger asegura que podría ganar las elecciones.

El actor aludió a su etapa como gobernador de California, donde aprendió qué es lo que busca la gente para votar. Fue gobernador entre los años 2003 y 2011, por lo que tiene cierta experiencia en la política.

"Cuando me postulé como gobernador, estuvo claro que la gente buscaba nuevas respuestas, no a la izquierda o a la derecha, sino alguien que pudiese unir a la nación y que no vea al contrario como el enemigo... Hay tantas cosas que necesitan hacerse y pueden hacerse", explica.

"Quiero decir, creo que el campo estaba completamente abierto en 2016. Y creo que el campo está abierto en este momento. Piénsalo ahora mismo, ¿quién está ahí? Realmente no hay una persona que pueda unir a todos. ¿Quién está aquí hoy que la gente dice está bien, no es demasiado viejo o no es demasiado esto o demasiado aquello?", añade.

¿Por qué Arnold Schwarzenegger no puede ser presidente de Estados Unidos?

Aunque Arnold Schwarzenegger quiera ser presidente de Estados Unidos, la Constitución no permite que se presente. En ella se indica que el candidato a la presidencia debe haber nacido en Estados Unidos para poder ser elegido.

El actor, a pesar de que tiene nacionalidad estadounidense, no es suficiente, ya que nació en Graz, Austria, en el año 1947.

Candidatos a la presidencia de Estados Unidos

Aunque Schwarzenegger no pueda presentarse, son varios los candidatos. Entre ellos se encuentra el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que busca la reelección. Junto a él, se encuentran los candidatos demócratas Marianne Williamson y Robert F. Kennedy Jr.

Del partido republicano, son dos los favoritos que se presentan a las elecciones estadounidenses: el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el expresidente Donald Trump. Pero también se presenta Francis Suárez, alcalde de Miami, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson.

Además, el empresario Vivek Ramaswamy, el empresario y pastor Ryan Binkley, el ex locutor de radio Larry Elder, el empresario Perry Johnson y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott.