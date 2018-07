La Armada de EEUU pone a uno de sus buques el nombre del activista gay Harvey Milk

El secretario de la Armada, Ray Mabus, preveía participar en una ceremonia en San Francisco (California) para dar a un buque petrolero de nueva generación el nombre del icono homosexual, inmortalizado por el actor Sean Penn en la película "Milk" (2008), según informaron medios locales. Milk, la primera autoridad electa abiertamente homosexual en un municipio de Estados Unidos, sirvió en la Armada durante la guerra de Corea (1950-53) a bordo de un submarino de rescate, pero fue relevado de su cargo en 1955, algo que algunos atribuyen a su orientación sexual.

"Hace poco que hemos llegado al punto en que la gente LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) pueden servir abiertamente en el Ejército, y ¿qué mejor mensaje para eso que este buque? Es un gran tributo a un hombre cuyo objetivo era que la gente no tuviera que llevar una máscara", dijo Stuart Milk, el sobrino del activista, al diario San Francisco Chronicle.

Los homosexuales pueden servir abiertamente en el Ejército estadounidense desde 2011, cuando el Congreso, a instancias de una resolución de la Justicia, puso fin a la política "Don't ask, don't tell" (No preguntes, no cuentes), implementada bajo el Gobierno de Bill Clinton (1993-2001) y que les impedía revelar su orientación.

En junio de este año, Estados Unidos dio un paso más en ese camino al abrir las puertas de su Ejército también a los transexuales, que ya pueden ser reclutados y servir abiertamente. Según indicó en un comunicado "Human Rights Campaign", una organización de derechos de los homosexuales, el secretario de la Armada seleccionó además como patrocinadora del barco a Paula Neira, una transexual que sirvió en la Armada como hombre antes de cambiar de sexo y trabajar como enfermera.

"La ceremonia histórica de hoy supone mucho más que bautizar un barco con el nombre del legendario Harvey Milk. Es una prueba más del avance profundo en la igualdad LGBT que seguimos haciendo como nación", dijo el presidente de "Human Rights Campaign", Chad Griffin, en un comunicado.

La decisión de la Armada ha irritado no obstante a algunos conservadores, que sostienen que otros veteranos de la Armada se merecían más ese honor y que hay dudas sobre la verdadera razón por la que se relevó de su servicio a Milk. Nacido el 22 de mayo de 1930, Milk fue el primer concejal de distrito abiertamente homosexual de la ciudad de San Francisco, un cargo que ejerció solamente durante once meses, hasta que fue asesinado en noviembre de 1978 en un despacho del Ayuntamiento. El presidente de EEUU, Barack Obama, concedió a Milk en 2009 a título póstumo la Medalla de la Libertad, el más alto honor civil en el país.