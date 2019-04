Araminta González, torturada por participar en una protesta contra Maduro: "Me asfixiaban con bolsas de plástico y me decían que me iban a picar en pedacitos"

Con motivo de la celebración de la conferencia 'Venezuela se muere' durante este lunes, en la que participaban Patricia Carrera (abogada venezolana y activista por los derechos humanos), Araminta González (técnica en procesos químicos y torturada por participar en protestas contra el Gobierno de Nicolás Madura), Carleth Morales (periodista y autora del libro "26 crímenes y una crónica") y Carlos Moreno (periodista venezolano), desde Antena 3 Noticias hemos podido entrevistar a Araminta y a Carlos, que narran la situación real en la que se encuentra Venezuela y el horror que pasan las personas que han sido torturadas y encarceladas por participar en manifestaciones contra el Gobierno de Maduro.

Araminta González fue encarcelada en 2014 por asistir a una protesta contra el Gobierno venezolano. Cuando la capturaron, su familia no supo de ella hasta seis meses más tarde. Fue entonces cuando supieron que estaba presa. Ahora, Araminta es libre físicamente, aunque asegura que continúa en tratamiento psicológico para poder vivir, ya que olvidarlo es, por el momento, una tarea más que difícil.

Fue detenida junto a su pareja. Ambos acabaron siendo torturados en celdas distintas. Durante las torturas, Araminta recibía amenazas como "si no contestaba a sus preguntas, a él lo iban a matar", asegura.

Algo de lo que no está orgullosa es de haber tenido que decir nombres de políticos para poder sobrevivir. Explica que para que acabara todo, pensaba que tenía quitarse la vida. Estos pensamientos provocaron que Araminta intentara suicidarse varias veces, por lo que decidieron ingresarla en un psiquiátrico.

"Las torturas iban desde...me cubrían con colchonetas, me golpeaban, me tiraban en el piso, me asfixiaban con bolsas plásticas...e incluso me decían que me iban a picar en pedacitos" relata Araminta. Asegura que el acoso que sufría no era normal.

Durante su encarcelamiento recibió todo tipo de golpes, insultos, e incluso vejaciones en su cuerpo. Lo que podía hacer para que las torturas cesaran era decir nombres. "Es como una especie de adoctrinamiento militar", explica. Lo que pretendían era hacernos entender de cualquier forma, que "el hombre nuevo tenía que ser alguien fiel al chavismo".

Durante la conferencia que han ofrecido este lunes, uno de los participantes, Carlos Moreno, intenta hacer entender al público que Venezuela no es un país democrático. Del mismo modo, durante una entrevista realizada a Antena 3 Noticias, asegura con total seguridad que "están jugando a que en Venezuela existe aún un sistema democrático y lo aceptan como tal. No lo es. Es un sistema dictatorial, asesino, un sistema que destruyó por completo el estado de derecho y convirtió a mi país en una selva".