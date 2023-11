Antonio Costa comparece tras el escándalo de corrupción: "No volveré a ejercer jamás un cargo público"

El primer ministro de Portugal,Antonio Costa, ha expresado su vergüenza y ha pedido disculpas en su comparecencia ante los medios. Estas declaraciones llegan después de que se hiciese público el hallazgo en su residencia oficial, concretamente, en el despacho de su jefe de gabinete, Víctor Escária, de sobres con más de 75.000 euros en efectivo.

"Debo decir a los portugueses que el hecho de que se hayan hallado aquí los sobres me avergüenza y debo pedir disculpas (...) Más que perjudicarme por la confianza rota, me avergüenza ante los portugueses, y ante los portugueses tengo el deber de disculparme", ha expresado Costa.

El ex primer ministro ha reiterado en múltiples ocasiones su vergüenza y su confianza en la justicia, rompiendo por primera vez su silencio desde que anunció su dimisión. Pero, ante todo, el mandatario luso ha intentado salvar la imagen de Portugal y ha defendido su gestión de proyectos estratégicos en el área energética, como los que han desatado la investigación.

En esta línea, Costa ha expresado que el acto de gobernar conlleva compatibilizar intereses públicos que, en muchas ocasiones, son contradictorios "y eso no se hace solo por decreto ni por arte de magia, sino con diálogo y acuerdos". A su vez, se ha referido a los futuros gobiernos de Portugal a los que ha solicitado libertad de acción política a la hora para aplicar sus políticas en los concerniente a la intervención del poder judicial. "A la justicia lo que es de la justicia y a la política lo que es de la política", ha expresado.

Su rueda de prensa, en la que también ha asumido que posiblemente no vuelva a ejercer un cargo público, ha incendiado a la oposición, que lo critica de querer condicionar la actividad de la justicia. "Probablemente no volveré a ejercer jamás un cargo público", ha confesado Costa.

La investigación por corrupción

El Tribunal Supremo abrió una investigación por los presuntos delitos de corrupción y prevaricación relacionados con el sector del hidrógeno verde y con el del litio.

Los primeros arrestos por estos cargos fueron Vítor Escária, jefe de gabinete de Costa, y Diogo Lacerda Machado, empresario y gran amigo de Costa. La Fiscalía declaró que habían sido detenidos para evitar el riesgo de fuga.

A su vez, la Policía de Seguridad Pública llevó a cabo unos 42 registros en diferentes infraestructuras relacionadas con el gobierno. Entre otras pruebas, encontraron sobres llenos de dinero en la residencia oficial del primer ministro, concretamente, en el despacho de Escária

Ante esto, Costa se declaró inocente de cualquier "acto ilícito o censurable". Sin embargo, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, convocó el pasado jueves elecciones anticipadas para el 10 de marzo.

Finalmente, Costa dimitió el pasado martes, presentando su renuncia a Sousa y abandonando su cargo "con la conciencia tranquila".

"Yo no estoy por encima de la ley. Si hay alguna sospecha, que sea investigada (...) Estoy tranquilo con el juicio de mi conciencia, no ya respecto a actos ilícitos, sino incluso censurables", declaró el ex primer ministro.

Pedro Sánchez pierde un aliado

El repentino anuncio acerca de la dimisión de Costa convierte a Malta en el único país de la Unión Europea en el que gobierna un partido socialista con mayoría absoluta. Además, Pedro Sánchez ha perdido un gran apoyo a nivel europeo, ya que Costa compartió sus posturas en temas como Gaza o la recuperación económica española.

Entre los momentos de unión más importantes de Sánchez y Costa destaca la excepción ibérica, es decir, el momento en el que Costa defendió al presidente español de las acusaciones del ministro de Finanzas neerlandés, Wopke Hoekstra. Esta defensa llegó durante el COVID-19, después de que Hoekstra solicitase que las cuentas españolas fuesen investigadas por no tener margen presupuestario. La fiel y contundente defensa del ex primer ministro portugués hizo que en Holanda se refiriesen a ellos como "Don Quijote y Sancho".

Este duro golpe a el socialismoespañol llega en mitad de una de sus mayores crisis con manifestaciones multitudinarias en contra de su gobierno por todo el país.