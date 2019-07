La compañía aérea American Airlines se ha visto obligada a pedir públicamente discupas a una mujer a la que obligaron a taparse con una manta para poder subir al avión.

Latisha Rowe viajaba el pasado 30 de junio junto a su hijo de Jamaica a Florida cuando los empleados de la aerolínea le hicieron bajar del avión.

Una vez fuera, le comentaron que no podía viajar con la ropa que llevaba, un pantalón corto y un top, por lo que le pidieron que se tapara.

La mujer defendió su atuendo pero ante la amenaza de los azafatos decidió cubrirse con una manta que le ofrecieron.

"Así iba vestida cuando American Airlines me pidió que bajara del avión para hablar. Me pidieron que me 'cubriera'. Cuando me puse a defender mi vestimenta, me amenazaron con no volver al vuelo a no ser que cruzara el pasillo tapada con una manta", escribió Latisha Rowe en su Twitter.

La mujer, que es afroamericana, aseguró que las mujeres negras sufren una doble discriminación.

"Estamos vigilados por ser negros. Nuestros cuerpos están sobre sexualizados como mujeres y debemos AJUSTAR para hacer que todos a nuestro alrededor se sientan cómodos. He visto a mujeres blancas con pantalones cortos mucho más cortos a bordo de un avión sin un abrir y cerrar de ojos. Supongo que si es un 'buen culo' vs una @Serena Booty está bien ... ", publicó en Twitter.