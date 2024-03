Amenazan con decapitar a unos 40 estudiantes en Francia

"El jueves 21 de marzo volaré todo el establecimiento", es la amenaza a unos 40 alumnos en Francia en la que se asegura que van a ser decapitados. La amenaza les ha llegado por correo electrónico. El autor afirma actuar en nombre del Estado Islámico. Aseguraba que varios colegios explotarían este jueves entre las 11:00 y 15:00 horas.

"Haré estallar todo el establecimiento y decapitaré todos vuestros cuerpos para servir a Alá todo poderoso", dice la amenaza según el medio 'Le Figuro'. "Espero que vuestros cuerpos exploten en mil pedazos", agrega el autor apuntando que llevará además perros para que les "destrocen".

En la nota cita un versículo: "Maten a los que no creen en Alá". Los alumnos avisaron de inmediato a la Policía y los agentes se presentaron de inmediato en los centros educativos. Según el citado medio, todo parece indicar que se trata de un "hackeo de cuentas a los estudiantes".

Amenaza en California

Un estudiante de séptimo grado de la Escuela Primaria Beulah Payne de la ciudad de Inglewood (California), ha denunciado ante las autoridades haber sido amenazado con una navaja por un profesor. Ahora asegura que no quiere regresar más a la escuela.

"Me sentía muy nervioso porque en cuanto abrió la navaja se acercó más a mí y es cuando me fui corriendo", comentó en una entrevista recogida por 'Telemundo'. "No me siento bien para regresar a la escuela, me siento amenazado". El chico de 12 años asegura que todo ocurrió mientras jugaba. Golpeó una pelota que accidentalmente le pegó en la cabeza a una maestra. Comentó que este profesor se le acercó y le ordenó que dejara de jugar y sacó una navaja con la que lo amenazó.

