Un anciano de 90 años ha fallecido en el norte de Londres al ser empujado por el viento contra el lateral de un autobús durante el temporal que azota el Reino Unido, informó hoy Scotland Yard. Varias zonas del Reino Unido, principalmente Escocia y el norte de Inglaterra, se encuentran hoy en alerta por posibles inundaciones debido a la tormenta "Desmond", que ha causado ya cierres de carreteras y corrimientos de tierras.

La Oficina Meteorológica (Met) ha emitido diecisiete alertas "severas" de inundación, que avisan de graves riesgos a la vez que ha desaconsejado los desplazamientos, salvo que sea necesario, por el noroeste de Inglaterra.

Otras alertas de menor grado están en vigor en otros puntos del Reino Unido, donde en las últimas horas ha penetrado 'Desmond', con vientos de hasta 100 kilómetros por hora. La tormenta, que se espera dure todo el fin de semana, ha provocado además cortes eléctricos en Irlanda del Norte y el norte de Gales.

Tree down in car park Nutgrove Ave, Rathfarnham. @ESBNetworks + Gdi @ scene. A number of cars damaged. #StormDesmond pic.twitter.com/yZdOdZyWSz