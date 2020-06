Alberto Zangrillo, médico italiano, sobre el coronavirus: "El virus desde el punto de vista clínico ya no existe"

Con la desescalada del confinamiento y la relajación de las medidas contra el coronavirus en muchos países de Europa, los médicos y especialistas debaten sobre los riegos de regresar a la normalidad y la posibilidad de que se produzcan rebrotes de la COVID-19.

En medio de este debate, han llamado la atención las declaraciones del director del reparto de cuidados intensivos del hospital San Raffaele de Milán, Alberto Zangrillo, quien ha asegurado que "el virus desde el punto de vista clínico ya no existe".

Para realizar esta afirmación, Zangrillo se basa en que las "pruebas realizadas en los últimos diez días tienen una carga viral desde un punto de vista cuantitativo infinitesimal en comparación con los hisopos realizados en pacientes hace un mes".

"Digo esto consciente de la tragedia que han vivido los pacientes que no lo han superado. No podemos seguir llamando la atención, incluso de manera ridícula, dando la palabra no a los médicos, no a los verdaderos virólogos, es decir, a los profesores que se autoproclaman profesores: el virus desde el punto de vista clínico ya no existe", asegura Zangrillo en una entrevista a la RAI.

"Tenemos que volver a ser un país normal. Existen todas las evidencias para que, a partir de hoy, este país pueda volver a tener una vida normal", aseveró Zangrillo.

El próximo 3 de junio, el Gobierno italiano permitirá la movilidad de todos los italianos por todo el país, una decisión aplaudida por algunos presidentes de las regiones, pero que ha despertado perplejidad e incluso la contrariedad de otros donde la pandemia está prácticamente controlada.

El total de fallecidos en Italia asciende ya a 33.415 y el número total de contagios es de 233.019 desde que comenzó la epidemia de la COVID-19 el 21 de febrero, con el primer caso en la localidad de Codogno, en Lombardia.