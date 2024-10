Albania envía de vuelta a Italia a 12 migrantes tras el fallo de un tribunal que invalida su detención en el país

Los 12 migrantes devueltos por Albania después de que la Judicatura italiana suspendiera su traslado han partido en una nave de la Guardia Costera italiana en dirección al puerto de Bari. El Tribunal de Roma ordenó su retorno hacia el país, ya que no pueden permanecer en suelo albanés.

Italia envió a un grupo de 16 migrantes a un centro de internamiento y repatriación abierto en Albania tras ser interceptados en el mar cuando trataban de llegar a Italia. Sin embargo, se ordenó el regreso de cuatro de ellos por ser menores de edad y otros dos por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad. De esta forma, solo 12 de los 16 quedaron retenidos en el centro para migrantes de Albania.

Ahora, un tribunal de Roma declaró ilegal la reclusión en Albania de dichos migrantes y ordenó su retorno. El motivo es que los países de procedencia de estas personas no pueden considerarse seguros.

La corte de Roma había determinado la anulación de la orden de detención policial dictada contra los migrantes, lo que implica por tanto que no pueden quedar detenidos. Asimismo, sostiene que solo en Italia está garantizada la libertad a la que tienen derecho.

Plan migratorio

A pesar del fallo, el Gobierno de Giorgia Meloni no se da por vencido. El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, ha asegurado que seguirán adelante con su plan de externalización migratoria en Albania. "No solo iremos adelante con los recursos judiciales, sino que seguiremos adelante también con estas iniciativas porque desde el 2026, aquello que Italia está realizando en Albania, y no solo, se convertirá en derecho europeo", dijo.

El vicepresidente y titular de Exteriores, Antonio Tajani, afirmó que su Ejecutivo continuará defendiendo su plan porque "cree que es justo hacerlo en sintonía" con la presidenta de la Comisión europea, Ursula Von der Leyen, que vio con buenos ojos el modelo italiano de externalizar la migración en un país fuera de la Unión Europea como es Albania.

"Estamos acostumbrados a respetar las decisiones del poder judicial, pero querría que se respetaran las decisiones del Ejecutivo y el legislativo porque una democracia se basa en la división de poderes", añadió.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com