La Justicia italiana ordena el retorno de los migrantes trasladados a Albania

Un tribunal de Roma ha declarado ilegal la reclusión en Albania de los migrantes trasladados desde Italia y ha ordenado su retorno. El motivo es que los países de procedencia de estas personas, Bangladesh y Egipto, no pueden considerarse seguros.

El Gobierno italiano fletó un buque militar con 16 solicitantes de asilo que debían esperar en Albania la resolución de sus respectivos casos. Después del traslado se ordenó la vuelta de dos posibles menores y de otros tantos declarados vulnerables a su llegada.

La sección migratoria del Tribunal de Roma ha entendido que tampoco se da este requisito para los que permanecen aún en Albania, según la cadena RAI. "Los dos países de los que proceden los migrantes, Bangladesh y Egipto, no son seguros", reza la sentencia.

En la misma se elude a un fallo previo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 4 de octubre. el TJUE incide en que el derecho comunitario prohíbe designar como seguro un tercer país si no se puede catalogar como tal en todo su territorio y para el conjunto de sus ciudadanos.

En este sentido, la corte de Roma ha determinado la anulación de la orden de detención policial dictada contra los migrantes, lo que implican por tanto que no pueden quedar detenidos. El Gobierno ya había adelantado que recurriría cualquier posible bloqueo judicial a este programa y así lo ha confirmado el ministro del Interior, Matteo Piantedosi. No obstante, ha dicho "respetar" la sentencia al igual que su compañero de Exteriores, Antonio Tajani, que confía en que los jueces no busquen "reescribir" las leyes e "impidan que el Ejecutivo realice su trabajo".

El inicio de este programa de traslados supuso la puesta en marcha de uno de los planes del Gobierno de Giorgia Meloni para combatir la inmigración irregular y disuadir futuras llegadas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, abogó por estudiar el plan italiano.

Meloni cargó contra los principales partidos opositores por intentar que Bruselas abra un expediente a Italia por enviar migrantes a Albania, una "vergüenza" en su opinión. "Algunos partidos italianos están instando a Europa a sancionar a su propio país y a sus ciudadanos con el único objetivo de atacar políticamente a este Gobierno", ha lamentado.

Creación de campos de deportación de migrantes

Los líderes de la Unión Europea debatieron la forma de aumentar las devoluciones de migrantes, un asunto prioritario para todos los Estados miembros. La política migratoria volvió con fuerza a la agenda de la cumbre europea después de unos meses de menor protagonismo. Durante la reunión se aprobaron unas conclusiones que invitan a la Comisión Europea a "presentar una nueva propuesta legislativa con carácter urgente".

Aunque la idea de los centros para migrantes no es nueva, el interés de los países de la UE por esa iniciativa para impulsar los retornos ha ido creciendo. Las conclusiones aprobadas hablan de que "deberían considerarse nuevas formas de prevenir y contrarrestar la migración irregular, en consonancia con el derecho internacional y de la UE".

