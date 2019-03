AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este viernes 25 de enero

Guaido no descarta una futura amnistía a Nicolás Maduro y a su Gabinete

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, no descarta ofrecer una amnistía a Nicolás Maduro, según ha declarado en la primera entrevista que ha concedido desde que se proclamó presidente interino de Venezuela. El joven político de 35 años ha hablado con Univisión por videoconferencia desde el lugar en el que permanece escondido. Además, ha asegurado que esa amnistía se extendería a “todos” sectores, incluido el militar, para superar la crisis que atraviesa el país. “En los periodos de transición han pasado cosas similares. Sucedió en Chile, sucedió en Venezuela en el 58. No podemos descartar ningún elemento, pero hay que ser muy firme hacia el futuro”, ha afirmado Guaidó.

Protestas ante el Parlamento griego en contra del acuerdo sobre Macedonia

Grupos violentos han lanzado bengalas y piedras y las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos e irritantes, aunque en menor medida que el domingo pasado, cuando varias personas presentaron problemas respiratorios tras inhalarlos. Es la reacción previa a la apertura del debate final en el parlamento griego sobre el cambio del nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) por Macedonia del Norte. Ese debate culminará esta tarde con la votación que estaba prevista inicialmente para el jueves. Según informó la Policía, 133 personas del espectro de la extrema derecha fueron identificados y una decena acabaron detenidos. Para esta tarde hay convocada una nueva manifestación.

La Reina llama a buscar puntos en común en el debate sobre el Brexit

La reina Isabel II ha instado a hallar "terreno común" y a "respetar los diferentes puntos de vista" en un discurso que los analistas han interpretado como un mensaje ante la próxima votación sobre el "brexit". La soberana británica, de 92 años, recomendó "nunca perder de vista" el objetivo general en un discurso el jueves para celebrar el centenario del Instituto de la Mujer de Sandringham, del que es presidenta. Como jefa de Estado en una monarquía parlamentaria, la Reina debe mantenerse políticamente neutra y no expresar opiniones personales, pero no es inusual que envíe mensajes indirectos cuando el país afronta retos trascendentales.

El juez del caso Pablo Ibar permite entrevistar a un miembro del jurado "contaminado"

El juez del caso Pablo Ibar permitió entrevistar a un miembro del Jurado que, al parecer, tenía una información que el Jurado no debía conocer. Sin embargo, no permitió entrevistar al miembro que se retractó. Fue el propio juez quien realizó el interrogatorio al jurado suplente. No permitió preguntas de la defensa y despachó el asunto apartando a este suplente del jurado, sin abrir ninguna posibilidad de que se discutiera la anulación del juicio. La consecuencia es que todo sigue igual: el veredicto se mantuvo en pie y la posibilidad de que se pidiera la anulación del juicio se esfumó, para disgusto de la familia de Ibar. El jurado se volverá a reunir a partir del 25 de febrero para discutir la sentencia a Ibar.