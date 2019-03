AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este martes 04 de diciembre

El primer ministros francés anunciará una moratoria de la subida en la tasa de carburantes

Édouard Philippe, primer ministro francés va a anunciar un retraso en la subida de la tasa de carburantes como un gesto para desactivar las protestas de los “chalecos amarillos”. El Eliseo ha confirmado que los representantes de este movimiento han anulado en el último minuto el encuentro con el primer ministro. Algunos de sus portavoces han denunciado que han recibido amenazas de muerte de sus compañeros más radicales si se veían con el gobierno.

Comienza el debate en el Parlamento británico sobre el acuerdo de salida de la Unión Europea

El Parlamento británico comienza a debatir este martes el acuerdo sobre el "brexit" al que ha llegado con Bruselas la primera ministra, Theresa May, que no tiene asegurada una mayoría suficiente para aprobarlo en la votación prevista para el próximo día 11. La Cámara de los Comunes estará 40 horas debatiendo sobre si da el respaldo a la primera ministra en un clima más tenso porque los parlamentarios aseguran que May ha ocultado parte del acuerdo con la Unión Europea.

Homenaje en el Capitolio al expresidente George H.W. Bush

El féretro del presidente número 41 de Estados Unidos George Bush padre, que ha fallecido a los 94 años de edad, se encuentra ya en el Capitolio, en Washington. Donald Trump y su mujer Melania hicieron una breve visita para rendirle homenaje. El funeral de estado será mañana con todos los honores. Después los restos del expresidente descansarán en Texas.

Maniobras militares en Ucrania para repeler una posible entrada de los rusos

El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, ha presenciado las maniobras militares de sus soldados cerca de la frontera rusa. El ejército ucraniano se prepara para una posible “invasión” de las tropas rusas. Después del apresamiento de Rusia de una flotilla ucraniana el pasado 25 de noviembre en Crimea las relaciones con Moscú se han tensado aún más de lo habitual.