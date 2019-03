AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este lunes 18 de marzo

La primera ministra de Nueva Zelanda anuncia más control en la venta de armas

Jacinda Ardern ha acordado una reforma en la ley de armas que será anunciada en el plazo de unos 10 días. El asesino compró las del atentado por internet. En Nueva Zelanda, el segundo país más pacífico del mundo después de Islandia, hay un millón y medio de armas para un población de 4 millones y medio.

Tardarán 5 o 6 meses en identificar a las víctimas en Etiopía

El accidente fue tan brusco que las autoridades etíopes aseguran que tardarán unos 5 o 6 meses en identificar a las víctimas, cuyos cuerpos han quedado irreconocibles y los restos diseminados. Entre los fallecidos, hay dos españoles.

El príncipe heredero de Arabia Saudí autorizó una campaña secreta para silenciar a los disidentes

El periodista Khashoggi no fue la única víctima del príncipe heredero. Según el periódico The New York Times, Mohamed Bin Salman autorizó una campaña secreta para silenciar a los opositores al régimen que incluía secuestros, detenciones y torturas a ciudadanos saudíes, según fuentes de la inteligencia norteamericana.

Dos muertos en un hotel en Irlanda del Norte durante la fiesta de St. Patrick

Dos personas han muerto en un hotel de Irlanda del Norte, un chico y una chica de 16 y 17 años. Al parecer fallecieron en una discoteca del local, donde se celebraba St Patrick. Hubo un incidente que aún no ha sido esclarecido, y se produjo una avalancha. Los padres de los asistentes a la fiesta fueron avisados de lo ocurrido a través de las redes sociales.