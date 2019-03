AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este jueves 07 de febrero

May de nuevo en Bruselas para renegociar un brexit que guste al parlamento británico

Primera ministra británica, Theresa May, pide a los líderes comunitarios reabrir el tratado de salida de la Unión Europea, sellado el pasado noviembre. La mandataria intentará conseguir cambios "legalmente vinculantes" en el mecanismo de salvaguarda para Irlanda del Norte. Un objetivo que May reconoce, no será fácil de lograr. El bloque comunitario no está dispuesto a modificar la cláusula que evita una frontera entre las dos Irlandas tras el "brexit".

Tensión en la frontera entre Venezuela y Colombia. Trece países intentan buscar una salida pacífica en Montevideo

Cúcuta, la frontera entre Colombia y Venezuela sigue bloqueada por el régimen de Nicolás Maduro, para evitar que llegue ayuda humanitaria. Hoy la capital de Uruguay, Montevideo, acogerá el primer encuentro del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela para lograr la paz. Reunirá a trece países, entre ellos, España.

Un edificio de cinco plantas se derrumba en Estambul. Hay al menos tres muertos.

Los equipos de rescate continúan buscando supervivientes bajo los escombros de un edificio de ocho plantas en Estambul. Al menos tres personas han muerto en el derrumbe, otros 9 han resultado heridos graves. Cuarenta y tres personas residían en el inmueble de 5 plantas, donde también funcionaba un taller textil sin licencia.

En una semana cae el agua de todo un año en Australia.

Las intensas lluvias, caídas en Australia, causan al menos dos muertos. En la región de Townsville, una de las más afectadas, han sido evacuadas seiscientas cincuenta personas, unas once mil viviendas no tienen electricidad. Las inundaciones han provocado que caiga en una semana el agua de todo un año.