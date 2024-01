La agonía de una rehén del canal de televisión asaltado en Ecuador: "Fueron momentos terribles, sentí que iba a morir"

El Gobierno de Ecuador ha declarado el estado de excepción y el país se enfrenta ahora a una 'narcoguerra'. Los criminales han desatado el caos en las calles, en las cárceles y han llegado a tomar un canal de televisión.

El terror se sembró el pasado martes en el canal ecuatoriano TC, cuando un grupo de encapuchados, con sus rostros tapados, asaltaron el plató de un programa emitido en directo.

Alina Manrique, jefa de redacción del canal de TC Televisión, ha sido una de las víctimas del asalto perpetrado y ha hablado esta mañana en Espejo Público sobre su desafortunada experiencia.

"Sentí que iba a morir"

"No puedo decir que estoy bien, estoy viva y eso es ganancia. Nosotros, que estábamos en la redacción, escuchamos los disparos que venían desde la recepción y nos escondimos. Yo me escondí en un baño de la redacción, apagamos las luces y nos sacaron con violencia a los pocos minutos. Fueron momentos terribles, sentí que iba a morir", ha relatado la redactora a Susanna Griso, con una voz cortada.

Manrique ha explicado que le "golpearon, me arrancaron una medalla que tenía y me arrastraron hacia el estudio, donde resultaron heridos dos cámaras de plató. Nos usaron como escudo humano para que no les disparara la policía".

"Durante todo este tiempo estuve con armas cortas y largas sobre mi cabeza diciendo que nos querían matar", ha añadido la rehén.

Banda 'Los Tiguerones'

Los miembros pertenecientes a una banda criminal, exhibieron sus granadas y colocaron material explosivo a uno de los colaboradores del formato.

Los disparos fueron los que provocaron el miedo y la desesperación final de los trabajadores del medio de comunicación, mientras la policía preparaba un operativo para detener a los enmascarados.

Finalmente los componentes de la banda 'Los Tiguerones' fueron arrestados mientras escapaban, sin lamentar ninguna víctima. Según un portavoz del Gobierno han asegurado que "van a ser juzgados por terrorismo".