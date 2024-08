Buscan al perro que mató a un hombre de 78 años en Palencia

Justiniano tenía 78 años pero estaba en muy buena forma física. Todos los días salía a correr alrededor de Barrios de la Vega, el municipio palentino en el que pasaba largas temporadas. Este domingo en torno a las 8:00 horas, un perro de grandes dimensiones le atacaba en el cuello a tres momentos y medio de la localidad.

El hombre consiguió avanzar por un camino donde una vecina lo socorrió. A pesar de su rápido traslado al centro de salud de Saldaña, falleció antes de que un helicóptero medicalizado del Sacyl pudiese transportarle de urgencia a Valladolid. Su vecino Aser asegura que “era muy habitual verle salir de paseo”. “Éramos vecinos de puerta y me quedé helado con la noticia”, explica.

Melchor lo echó en falta en misa. “Suelo ayudar al sacerdote y me sorprendió que no fuera porque suele ir cuando está por aquí. Al salir de la Iglesia ya nos enteramos todos de lo que había pasado”, dice. “Al principio se comentó que estaba vivo, pero luego llegó la fatal noticia” comenta Melchor, quien asegura que no se lo puede quitar de la cabeza.

Tratan de averiguar si tiene dueño

Otro vecino confirma que el día antes vio unos perros cuando salió con la bicicleta y, “por precaución”, se dio la vuelta. “Lo importante es que localicen pronto al perro”, explica otro vecino. Todos recuerdan lo ocurrido hace dos años en Poza de la Vega. Entonces una mujer fue atacada salvajemente por un animal que nunca fue localizado. Policía judicial, Guardia Civil y Seprona tratan de localizar al can y de esclarecer si es un perro salvaje o tiene dueño.

Muchos vecinos han dejado de salir a pasear. Otros continúan haciéndolo. “No se puede vivir con miedo”, explica una vecina que esta misma mañana ha salido a pasear por los caminos. “Es la única diversión que tenemos”, comenta.

El 23 de octubre de 2023, una joven de 27 años falleció tras ser atacada brutalmente por cinco perros en Roales del Pan, Zamora, mientras paseaba por un camino rural.

Los canes se habían escapado de la cerca en la que cuidaban de un rebaño de ovejas. La mujer estaba hablando por teléfono con su madre cuando fue mortalmente atacada. En aquel caso, los perros fueron localizados y sacrificados.

