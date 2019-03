El cierre de la Administración de EEUU podría durar hasta el año nuevo si no hay acuerdo la próxima semana

En Estados Unidos, el cierre parcial de la Administración comenzó a causa de un desacuerdo sobre el muro con México que podría prolongarse hasta 2019. Los parques nacionales, los turistas y los funcionarios han comenzado a notarlo.

Para sorpresa de algunos turistas, en Washington los monumentos a los presidentes Abraham Lincoln, George Washington o Thomas Jefferson se han mantenido abiertos. Algo que no ha ocurrido con los jardines traseros de la Casa Blanca que han cerrado a causa del cierre administrativo.

Los fondos para financiar los parque nacionales y para nueve ministerios expiraron la noche del viernes al sábado. El desacuerdo entre la oposición demócrata y Donald Trump se debe a que el presidente quiere que se incluyan 5.000 millones de dólares en los presupuestos para destinar este dinero al muro que quiere que se construya con México.

El cierre no es total porque parte del Gobierno tiene fondos hasta septiembre de 2019. Tienen fondos tres cuartas partes del Gobierno, incluyendo el Pentágono. No obstante, permanecen cerrados algunos parques nacionales. El cierre afecta a 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales de Estados Unidos que no recibirán su sueldo, aunque tendrán que esperar a que se aprueben los presupuestos para recuperarlo. De ellos 420.000 funcionarios están considerados personal 'esencial' y tendrán que acudir a trabajar. Esto le ocurre, entre otros, a los trabajadores de los aeropuertos y funcionarios de prisiones.

No todos los funcionarios están en desacuerdo, el Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza están a favor de que se aprueben los fondos para el muro.

La oportunidad de llegar a un acuerdo se dará la semana que viene. Si no se produjera, el cierre podría prolongarse hasta el año que viene. Por el momento, Donald Trump ha cancelado sus planes de viajar a Florida y va a pasar la nochebuena en la Casa Blanca.