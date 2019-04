Acuden al médico después de que su hijo de cuatro años se tragase un silbato y comenzara a toser de forma extraña

Los padres de un niño de 4 años de India han llevado a su hijo al médico debido a que llevaba dos días con una tos persistente con un sonido extraño. Los progenitores informaron al otorrinolaringólogo de que días antes había estado jugando con un silbato.

El paciente no presentaba síntomas de infección viral pero durante el examen el doctor detectó una sibilancia espiratoria en el pulmón izquierdo medio e inferior. La radiografía del tórax reveló una hiperinflación del pulmón izquierdo, lo que llevó al otorrinolaringólogo a sospechar que había un cuerpo extraño alojado en el pulmón: un silbato.

Según publica The New England Journal of Medicinee, el especialista realizó una broncoscopia rígida en la que detectó el silbato de juguete que había estado obstruyendo el bronquio.