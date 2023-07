Actores y guionistas de Hollywood, unidos en búsqueda de mejoras salariales

A esta situación se ha sumado recientemente el sindicato de actores SAG-AFTRA, que representa a unos 160.000 intérpretes, que ha anunciado una huelga indefinida tras fracasar las negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP).

Los actores exigen un aumento de salarios, una mejora en el pago por el uso de su imagen en los servicios de streaming y una revisión del uso de la inteligencia artificial en las producciones, que consideran una amenaza para su identidad y talento. Se trata de la primera huelga del sindicato desde 1980 y la primera vez desde 1960 que coinciden en paro los guionistas y los actores.

Parones en las principales producciones audiovisuales

El impacto de esta doble huelga es enorme para Hollywood, que se enfrenta a un parón sin precedentes que afecta a numerosas películas y series en rodaje o en preproducción. Algunos de los proyectos que podrían verse retrasados o cancelados son 'Gladiator 2', 'Oppenheimer', 'Aquaman and the Lost Kingdom', 'Black Panther: Wakanda Forever', 'Indiana Jones 5' o 'Stranger Things 4'. Además, los actores no podrán participar en eventos promocionales como estrenos, viajes de prensa o la Comic Con de San Diego.

La huelga ha generado una gran solidaridad entre los profesionales del sector, que se han manifestado públicamente en apoyo a sus compañeros. Algunos actores han expresado sus opiniones sobre el conflicto y sus demandas. Estas son algunas de sus declaraciones:

- Fran Drescher, presidenta del sindicato SAG-AFTRA: "No teníamos otra opción que declarar la huelga. Hemos intentado negociar con la AMPTP durante semanas, pero siguen sin ofrecer un trato justo sobre los temas clave. Nuestros miembros merecen respeto y dignidad por su trabajo y no vamos a aceptar menos".

- Mark Ruffalo, actor de 'Los Vengadores': "Estoy con mis hermanos y hermanas del SAG-AFTRA y del WGA. Los actores y los guionistas somos el corazón y el alma de Hollywood y merecemos un reparto equitativo de los beneficios que generamos con nuestro arte".

- Cynthia Nixon, actriz de 'Sexo en Nueva York': "La huelga es necesaria para defender nuestros derechos como creadores. Las plataformas de streaming están haciendo mucho dinero a costa de nuestro trabajo y no nos pagan lo que nos corresponde. Es hora de que cambie esta situación".

- Bob Odenkirk, actor de 'Better Call Saul': "Apoyo totalmente la huelga del SAG-AFTRA y del WGA. Los actores y los guionistas estamos unidos en esta lucha por unas condiciones laborales justas y dignas. Espero que la AMPTP se dé cuenta de que sin nosotros no hay cine ni televisión".

Pero como en todo en la vida hay que ver el aspecto positivo de este paro audiovisual algunos expertos sugieren que esta situación podría ser una oportunidad para explorar otras formas de entretenimiento, como leer libros, escuchar música o jugar videojuegos. Incluso van más allá y afirman, osados ellos, que podríamos aprovechar ese tiempo para estrechar lazos con nuestros familiares y amigos. Otros sin embargo piensan que antes que eso es mejor la cárcel. Ustedes deciden es su vida, su tiempo libre y su mando de la tele