Abigail Breslin, protagonista de 'Little Miss Sunshine', revela que sufrió abusos durante 2 años: "Me sentí fea y odiada"

Abigail Breslin, protagonista de la famosa película 'Little Miss Sunshine' (2006) ha revelado que sufrió abusos tanto físicos como sexuales en una relación durante dos años. La intérprete de 26 años ha compartido su traumática experiencia en su cuenta de Instagram con el objetivo de que otras víctimas sepan que no están solas.

La nominada al Oscar relató su terrible relación abusiva que la dejó con "lesiones intensas" y que la hizo sentir "más sola" que nunca. "Como sobreviviente de violencia doméstica, me siento obligada a escribir un poco sobre mi historia", comenzó la actriz que en 2017 ya contó haber sido violada por su exnovio, algo que no se atrevió a no denunciar por miedo a no ser creída.

Breslin lanza una "advertencia masiva" sobre la violencia machista y abusos sexuales. Se siente una "superviviente". Anima cualquier víctima llamar a los teléfonos de ayuda. Cuando comenzó su relación todo iba "perfectamente". Una relación en la que su pareja "se aprovechó" de su "inocencia y luego se tornó violento".

"Me golpeaba con frecuencia, me encerraba en una habitación y me obligaba a fingir que todo era normal pese a mis profundas heridas", asegura en redes sociales. Lesiones que "la mayoría de la gente ni siquiera veía". La actriz cubría sus moratones con corrector y base por miedo de su agresor.

Fueron años de abusos con "una plétora de humillaciones, vergüenza y duro abuso verbal" que hicieron que Breslin se sintiera "indigna del amor de nadie". "Me sentí fea y odiada", decía. "Sentí que merecía menos que la suciedad. Estaba segura que debía de haber algo intrínsecamente mal en mí".

La protagonista de 'Little Miss Sunshine' señala que ahora está en una "relación maravillosa, saludable, feliz y asombrosa" y que, si bien todavía sufre de trastorno de estrés postraumático, es mucho más manejable que en los años posteriores a su relación. "Todavía me estoy recuperando", escribió.

"Las secuelas del abuso son una experiencia complicada e individual. Espero que compartir un poco más sobre mi historia al menos ayude a algunas personas a sentirse un poco menos solas", concluyó Breslin. "Si estás en una relación abusiva actualmente, puedes salir de ella. Sé que parece imposible y aterrador, pero has sobrevivido mucho y puedes sobrevivir si tienes las herramientas y el apoyo adecuados", apuntilló.