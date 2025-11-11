Cuánto se lleva Hacienda del sorteo extraordinario de lotería del 11 del 11 de la ONCE

Cada 11 de noviembre la ONCE celebra su famoso sorteo 11/11, y millones de personas en toda España viven ese momento entre nervios, emoción y esperanza.

El sorteo de lotería arranca a las 21:25 horas, pero los cupones pueden adquirirse hasta las 21:00 h del mismo día, tanto en los puntos de venta tradicionales como a través de la web oficial de JuegosONCE. El precio del cupón es de 6 euros, y permite optar a una de las estructuras de premios más atractivas de todo el año.

El 11 del 11 no se trata sólo de un único gran premio: sino que reparte millones de premios con múltiples combinaciones posibles. Esto significa que no hace falta acertar todos los núneris para tener un décimo premiado, lo que multiplica la ilusión entre los que participan.

Premios del sorteo 11/11 de la ONCE

Este año, el sorteo de lotería del 11 del 11 de la ONCE vuelve a ofrecer una combinación de múltiples premios:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie del número principal.

a las cinco cifras y serie del número principal. 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de los números adicionales.

a las cinco cifras y serie de los números adicionales. 119 premios de 50.000 € a las cinco cifras del número principal.

a las cinco cifras del número principal. 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de los números adicionales.

a las cinco cifras de los números adicionales. 1.080.000 reintegros de 6 € para los cupones que coincidan con la cifra marcada como reintegro.

También existen premios secundarios por aproximaciones y terminaciones, lo que garantiza que miles de personas reciban algún tipo de recompensa.

Es uno de los sorteos de lotería que mayor cantidad de ganadores del calendario de la ONCE.

Cuánto se lleva Hacienda del Sorteo de lotería del 11 del 11 de la ONCE

Para el Sorteo 11 del 11 de la ONCE del año 2025, todos los premios inferiores a 40.000 € estarán exentos de impuestos.

Por otro lado, a todos los premios superiores a esa cantidad, se les aplicará una retención del 20%.

Como ejemplo, si ganas 50.000 €, Hacienda se queda con el 20 % de los 10.000 € que pasan del límite, o sea, 2.000 €. Tú te quedas con 48.000 € limpios.

Pero si el premio es de 40.000 € o menos, no pagas nada.

Si compras varios cupones con el mismo número y serie, el límite exento se aplica a cada uno por separado. Pero si ganas varios premios pequeños en distintos sorteos, aunque juntos superen los 40.000 €, no pasa nada mientras cada premio individual esté por debajo del umbral.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.