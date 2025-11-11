Comprobar décimo y resultado del sorteo extraordinario de lotería del 11 del 11 de la ONCE del lunes 11 de noviembre

Estamos a la espera de conocer los resultados del Sorteo 11/11 de la ONCE, que se celebra este lunes 11 de noviembre de 2025 a las 21:25 horas. En tan solo unos minutos podrás comprobar si la suerte ha llamado a tu puerta.

Si participas este año, recuerda que los cupones del 11 del 11 pueden comprarse por 6 euros tanto en los puntos de venta autorizados como en la web y app oficiales de JuegosONCE hasta las 21:00 horas del mismo día del sorteo.

El sorteo pone en juego millones de euros y miles de premios repartidos por todo el país, convirtiéndose en una de las citas más esperadas del calendario. ¿Y si este año tu número es el afortunado?

Sorteo 11 del 11 de la ONCE: premios en juego

El Sorteo 11 del 11 es uno de los más esperados del calendario por la cantidad y variedad de premiosque ofrece. Por solo 6 euros, puedes llevarte desde un reintegro hasta un premio millonario.

Los premios principales son:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie del número principal.

a las cinco cifras y serie del número principal. 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de los números adicionales.

a las cinco cifras y serie de los números adicionales. 119 premios de 50.000 € a las cinco cifras del número principal.

a las cinco cifras del número principal. 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de los números adicionales.

a las cinco cifras de los números adicionales. 1.080.000 reintegros de 6 € para los cupones que coincidan con la cifra marcada como reintegro.

Además, existen premios por aproximaciones y terminaciones, lo que aumenta las posibilidades de llevarte algo.

El 11 del 11 no es solo un sorteo: es una tradición que combina ilusión, esperanza y solidaridad, apoyando la labor social de la ONCE en toda España.

Cómo comprobar los resultados del Sorteo 11 del 11

Podrás conocer los números premiados del Sorteo 11/11 de la ONCE en la web de Antena 3 Noticias, donde se darán a conocer los números premiados al minuto en un directo dedicado.

¡Mucha suerte!

Recuerda que los únicos resultados oficiales son los publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Cualquier otra fuente debe considerarse informativa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.