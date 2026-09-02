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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 02 de septiembre de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, miércoles 02 de septiembre de 2026 es el 21 27 28 36 47 49, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 1.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy Antena 3 Noticias

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El resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 02 de septiembre de 2026 ha agraciado al número 21 27 28 36 47 49, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 1.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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