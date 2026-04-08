Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 08 de abril de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 08 de abril de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 600.000 euros.
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Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 08 de abril de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 600.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 08 de abril de 2026 con un bote de 600.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.
Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.
El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.
El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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