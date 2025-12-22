Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería de Navidad 2025

El sexto quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

El sorteo de Navidad reparte ocho quintos premios con un valor de 6.000 euros al décimo.

Quinto premio de la Loter&iacute;a de Navidad

Quinto premio de la Lotería de NavidadAntena 3 Noticias

Irene Delgado
Publicado:

El Sorteo de la Lotería de Navidad no solo concede el conocido y aclamado 'Gordo', sino que también distribuye otros premios que también nos pueden dar una buena alegría. Entre ellos se encuentran ocho quintos premios, cada uno con una dotación de 6.000 euros por décimo. Sin embargo, debemos recordar que Hacienda se quedará una parte, la cual varía en función del importe obtenido.

En España, la Agencia Tributaria grava con un 20% los premios que exceden los 40.000 euros. Por este motivo, los quintos premios quedan exentos de tributación, ya que no alcanzan ese límite.

La relación oficial de premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 es el único documento válido para la adjudicación y el cobro de los importes. Aunque durante el sorteo celebrado en el Teatro Real pueden producirse fallos, como que los niños de San Ildefonso canten incorrectamente algún número, todos los billetes premiados y sus cantidades son revisados y confirmados posteriormente por el personal encargado de elaborar la lista definitiva.

La Lotería de Navidad es el juego más popular en España: alrededor de 27 millones de personas participan cada año con la esperanza de lograr el primer premio, que asciende a 4 millones de euros por serie, equivalentes a 400.000 euros por décimo. Esta arraigada tradición ha impulsado las ventas hasta cifras récord, alcanzando los 3.505 millones de euros el último año, según datos de la patronal del juego privado.

Los premios

El Sorteo de Navidad cuenta con 13 premios principales, distribuidos del siguiente modo:

  • Un Primer Premio (el 'Gordo'): 4.000.000 euros por serie y 400.000 euros por décimo.
  • Un Segundo Premio: 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros por décimo.
  • Un Tercer Premio: 500.000 euros por serie y 50.000 euros por décimo.
  • Dos Cuartos Premios: 200.000 euros por serie y 20.000 euros por décimo.
  • Ocho Quintos Premios: 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

Desde el año 2021, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado permite cobrar los premios de importe igual o inferior a 2.000 euros mediante Bizum.

