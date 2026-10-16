EUROJACKPOT
Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 16 de octubre de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 16 de octubre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del Eurojackpot de hoy que cuenta con un bote de 10.000.000 euros.
Publicidad
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 16 de octubre de 2026con un bote de 10.000.000 euros. Consulta la combinación de números y soles ganadora en el sorteos de hoy.
El Eurojackpot se juega todos los viernes y ofrece un premio final de mínimo 10 millones de euros. Un sorteo que ofrece la ONCE. El primer premio del Eurojackpot son 90 millones de euros, y se acumula cada sorteo. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.
El sorteo del Eurojackpot ofrece la posibilidad de jugar una apuesta sencilla o múltiple. Para poder participar en la apuesta sencilla, hay que seleccionar 5 números distintos que vayan del 1 al 5 acompañados de 2 soles, desde el 1 hasta el 10. En el caso de querer jugar en la apuesta múltiple, es necesario escoger 5, 6, 7, 8, 9 o incluso 10 números con 2, 3, 4 o 5 soles. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad