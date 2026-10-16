Antena 3 Noticias
Última hora
Buscar número Lotería Navidad 2026
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

EUROJACKPOT

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 16 de octubre de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 16 de octubre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del Eurojackpot de hoy que cuenta con un bote de 10.000.000 euros.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 16 de octubre de 2026con un bote de 10.000.000 euros. Consulta la combinación de números y soles ganadora en el sorteos de hoy.

El Eurojackpot se juega todos los viernes y ofrece un premio final de mínimo 10 millones de euros. Un sorteo que ofrece la ONCE. El primer premio del Eurojackpot son 90 millones de euros, y se acumula cada sorteo. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

El sorteo del Eurojackpot ofrece la posibilidad de jugar una apuesta sencilla o múltiple. Para poder participar en la apuesta sencilla, hay que seleccionar 5 números distintos que vayan del 1 al 5 acompañados de 2 soles, desde el 1 hasta el 10. En el caso de querer jugar en la apuesta múltiple, es necesario escoger 5, 6, 7, 8, 9 o incluso 10 números con 2, 3, 4 o 5 soles. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 16 de octubre de 2026

Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 16 de octubre de 2026

Resultados ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 16 de octubre de 2026 en directo

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 16 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 15 de octubre de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams
EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 15 de octubre de 2026

El resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 15 de octubre de 2026 ha agraciado al número 04 19 27 31 34 39 y al dream 5.

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 15 de octubre de 2026

La Primitiva de hoy, jueves 15 de octubre de 2026, con un bote de 36.500.000 euros, ha agraciado al número 06 17 24 35 39 47 siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 3.

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 15 de octubre de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 15 de octubre de 2026

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 15 de octubre de 2026

Publicidad