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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 01 de octubre de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 01 de octubre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 01 de octubre de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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