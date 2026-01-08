Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 8 de enero de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de enero de 2026 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la Lotería Nacional. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de 5 dígitos para poder participar en el sorteo. El precio de un décimo del sorteo del jueves es de 3 euros y el del sábado asciende a 6 euros.

La Lotería Nacional es el sorteo que más premios reparte de España. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

