Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 08 de enero de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 8 de enero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 74.500.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 8 de enero de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 74.500.000 euros.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 8 de enero de 2026

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 08 de enero de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 11 de noviembre, en directo

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 8 de enero de 2026

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 8 de enero de 2026

ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 8 de enero de 2026

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 7 de enero de 2026

Este miércoles 7 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 7 de enero de 2026 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 7 de enero de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 7 de enero de 2026

Alfafar reparte ilusión con el primer premio de la Lotería del Niño: emoción y esperanza en un municipio afectado por la DANA

Se busca al ganador del sorteo de la Venta El Paisano valorado en 850.000 euros

