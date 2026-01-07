Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 7 de enero de 2026

Este miércoles 7 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de Loter&iacute;a 'Do&ntilde;a Manolita'

Administración de Lotería 'Doña Manolita' GTRES

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 7 de enero de 2026.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 05 15 17 20 25 36. Complementario: 45. Reintegro: 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 57 de MÁLAGA situada en Lope de Rueda, 41; en la nº 32 de VIGO (Pontevedra), situada en Pintor Ramón Buch, 3; en la nº 1 de EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza), situada en Paseo del Muro, 35 y en el Despacho Receptor nº 37.250 de GRANADA, situado en Camino de Ronda, 30.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 7 de enero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 8 de enero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

