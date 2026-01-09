Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Nacional

Horario del sorteo extraordinario de invierno de la Lotería Nacional 2026 del sábado 10 de enero

El Sorteo Extra de Invierno de la Lotería Nacional es una oportunidad única de hacerte con una cantidad económica que puede resolver más de algún problema económico o permitirte cumplir esos sueños que tanto anhelas.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Después de los gastos de las cenas y comidas de Navidad y los regalos de los Reyes Magos, seguro que a tu cuenta bancaria le viene bien un apoyo económico. ¿Por qué no jugar un décimo del Sorteo Extra de Invierno de la Lotería Nacional 2026 y probar suerte? Este sábado 10 de enero podrás ganar un primer premio de 150.000 euros, ¿ya sabes lo que harías con ese dinero?

El sorteo extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional se conoce también como el Sorteo de la Niña, ya que es el sorteo posterior al tradicional Sorteo del Niño del 6 de enero. ¡No dejes pasar la oportunidad de empezar el año con buen pie! Participar es muy sencillo: compra un décimo, cruza los dedos, y reza para que tengas en tus manos la llave para cumplir tus sueños: desde unas vacaciones inolvidables hasta ese capricho que llevas tiempo queriendo.

¿A qué hora es el Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional 2026?

El Sorteo Extraordinario de Invierno tendrá lugar este sábado 10 de enero. Está previsto que comience a las 13:00 horas desde el Salón de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, a través del sistema de bombos múltiples.

Si no te quieres perder nada de este sorteo, desde Antena 3 Noticias podrás comprobar si tu número es uno de los ganadores. Asimismo, las redes sociales de Loterías y Apuestas del Estado actualizarán los resultados y podrás ver los momentos destacados del sorteo.

Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional 2026: ¿qué premios reparte?

Si quieres conseguir alguno de los premios que reparte el Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional 2026, solo tienes que hacerte con uno de los décimos por 15 euros en los puntos de venta habituales. Estos son los premios que puedes ganar:

  • Un primer premio de 1.500.000 euros. (150.000 euros al décimo).
  • Un segundo premio de 300.000 euros. (30.000 euros al décimo).
  • Un tercer premio de 15.000 euros al décimo.
  • Un cuarto premio de 7.500 euros al décimo 40 premios (cinco extracciones de 4 cifras) de 375 euros al décimo.
  • 1.100 premios (once extracciones de 3 cifras) de 75 euros al décimo. 5.000 premios (cinco extracciones de 2 cifras) de 30 euros al décimo.
  • Dos aproximaciones para los números anterior y posterior al del premio primero, de 2.100 euros al décimo cada una.
  • Dos aproximaciones para los números anterior y posterior al segundo premio, de 1.200 euros al décimo cada una.
  • Dos aproximaciones para los números anterior y posterior al tercer premio, de 622,5 euros al décimo cada una.

