Dónde han caído 76,5 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 8 de enero de 2026

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva celebrado hoy jueves la combinación ganadora corresponde a los números: 04-34-09-14-25-27. Número complementario: 45 y el reintegro ha sido el 0. Joker: 3300922.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 76.500.000,00euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 25 de PALMA DE MALLORCA (Illes Balears), situada en Alcalde J. Massanet, 4 y en el Despacho Receptor nº 14.460 de CALELLA (Barcelona), situado en Amadeu. 1-7.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen ONCE boletos acertantes.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 35-05-29-21-14-08. La recaudación del sorteo ascendió a 2.583.108,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 13 de MURCIA, situada en Avenida Marqués de los Vélez, 11.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 8 de enero de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 24 34 26 15 5 31 Sueño: 1

La recaudación del sorteo ascendió a 7.536.422,50 euros. En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 8 de enero de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 65.679. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 43.687. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 9, 0 y 1.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 8 de enero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

La apuesta ganadora de 10 aciertos de 11 jugados, que asciende a 50.000,00 euros, ha sido vendida en AVILES (ASTURIAS).

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 9 de enero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

