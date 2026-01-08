Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 8 de enero de 2026

Comprueba el resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 8 de enero de 2026 y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.

Imagen de resultado de Eurodreams

Imagen de resultado de EurodreamsAntena 3 Noticias

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy jueves 8 de enero de 2026.

El sorteo de EuroDreams se celebra dos veces en semana, los lunes y los jueves En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).

A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

